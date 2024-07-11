Захарова назвала намеренным терактом Киева против детей атаку по Шебекину

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала намеренным терактом против игравших во дворе жилого дома детей атаку украинского дрона, который сбросил взрывное устройство по городу Шебекино.

"Кровавые банковые твари должны быть немедленно подвергнуты международному осуждению!" – написала она в своем телеграм-канале.

Вооруженные силы Украины сбросили с дрона взрывное устройство на детскую площадку, которая расположена во дворе жилого дома в Шебекине вечером 11 июля. Пять детей получили ранения, двое из которых находятся в тяжелом состоянии. Их на скорой отправили в детскую областную клиническую больницу (ДОКБ). Другим троим раненым врачи Шебекинской ЦРБ оказали первую помощь и перевезли в ДОКБ.

