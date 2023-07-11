СК возбудил уголовное дело после убийства 12-летней школьницы в Челябинской области

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Следственный комитет (СК) России по Челябинской области возбудил уголовное дело по факту убийства 12-летней школьницы в регионе. Об этом сообщается на сайте ведомства.

О пропаже девочки стало известно 9 июля. Вечером воскресенья ее видела подруга, после этого телефон школьницы стал недоступен. В ходе поисков девочки были найдены ее рюкзак и чехол от телефона.

Спустя двое суток школьницу нашли мертвой в лесном массиве. Сотрудники правоохранительных органов зафиксировали на теле погибшей многочисленные ножевые ранения.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 105 Уголовного кодекса (УК) РФ ("Убийство")", – говорится в сообщении.

В настоящее время подозреваемый в убийстве несовершеннолетней задержан. Следователи решают вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

До этого подростки, находясь в состоянии алкогольного опьянения, изнасиловали и подожгли 15-летнюю девушку в Пермском крае. За пострадавшей отправили самолет из Перми, но ее состояние не позволило совершить транспортировку, поэтому медики решили оставить ее в местной больнице. В результате происшествия пострадавшая получила 90-процентный ожог тела.

