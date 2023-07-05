Директора завода "Пластблок" в Свердловской области застрелили в его кабинете – СМИ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Основатель и директор завода "Пластблок" Сергей Лухманов был застрелен на территории предприятия в Верхней Пышме Свердловской области. Об этом информирует портал E1.ru со ссылкой на местного жителя.

По его словам, злоумышленник без проблем зашел на территорию завода, прошел в кабинет Лухманова и застрелил его, а после сбежал с места преступления. Директора предприятия спасти не удалось.

По информации портала, труп стрелка обнаружили накануне в районе Залесье, он якобы покончил с собой. Мотивы злоумышленника пока не установлены. В Следственном комитете по региону происшествие не комментировали, однако на заводе подтвердили, что Лухманов был убит.

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