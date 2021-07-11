Парашютист погиб во время прыжка в Подмосковье

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Парашютист погиб во время прыжка в Рузском городском округе. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на слова старшего помощника руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Елена Марковская.

"По данным следствия, 10 июля 2021 года примерно в 19:56 на посадочной площадке, расположенной в Рузском районе Подмосковья, в результате удара о землю при осуществлении парашютного прыжка смертельно травмирован мужчина 1972 года рождения", – заявила Марковская.

По ее словам, по делу о гибели парашютиста организована доследственная проверка. Следователь Восточного следственного отдела на транспорте произвел осмотр места происшествия, затребовал техническую документацию, а также назначил необходимые исследования и организовал комплекс проверочных мероприятий, направленных на обнаружение обстоятельств случившегося. Решение будет вынесено по результатам проверки.

Старший помощник Московского межрегионального транспортного прокурора Екатерина Короткова заявила, что Московской прокуратурой по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте организована проверка по факту гибели парашютиста.

"По результатам проверочных мероприятий и при наличии оснований будет принят весь комплекс мер прокурорского реагирования", – уточнила Короткова.

Ранее подростка унесло на высоковольтную линию железной дороги во время выполнения прыжка с парашютом в Тюменской области. Уточняется, что 16-летний житель совершал прыжок с самолета вместе со специалистами авиационно-спортивного клуба.

