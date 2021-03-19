Подростка-парашютиста унесло на высоковольтный провод железной дороги в Тюменской области

16:31
Фото: ТАСС/Валерий Матыцин
Подростка унесло на высоковольтную линию железной дороги во время выполнения прыжка с парашютом в Тюменской области. Об этом сообщили в Telegram-канале Уральской транспортной прокуратуры.
Уточняется, что 16-летний житель совершал прыжок с самолета вместе со специалистами авиационно-спортивного клуба. При посадке парашют унесло ветром в сторону железнодорожного перегона Богандинская – Ялуторовск в Тюменской области. В результате парашют зацепился за высоковольтный контактный провод железной дороги, подросток самостоятельно отцепился от строп и покинул место приземления.
В надзорном органе также отметили, что к месту приземления парашютиста приближался грузовой поезд. Машинист остановил состав, парашют удалось убрать с высоковольтной линии. Молодой человек в результате происшествия не пострадал.
Ранее сообщалось, что 16 марта жители Читы заметили военный вертолет, на хвосте которого висел на стропах человек. Инцидент произошел в районе поселка Каштак. Во время прыжка парашют мужчины зацепился за хвостовую часть вертолета, после чего он несколько минут на полной скорости на высоте двух километров летел за воздушным судном.
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