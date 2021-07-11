Шесть человек погибли после нападения на спортивный клуб в Судане – СМИ

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По меньшей мере шесть человек погибли после нападения неизвестных на спортивный клуб в городе Порт-Судан на северо-востоке Судана. Об этом сообщает местное издание Alrakoba.

Уточняется, что поздно вечером в субботу, 10 июля, к территории спортклуба подъехали несколько человек на мотоциклах и забросали самодельными взрывными устройствами. Покидая место преступления злоумышленники произвели несколько выстрелов.

Отмечается, что два человека погибли на месте, еще четверо скончались от полученных ран в больнице. Несколько подозреваемых уже задержаны городской полицией.

Ранее в аэропорту немецкого Дюссельдорфа один человек пострадал в результате нападения с ножом. Его госпитализировали. Злоумышленник скрылся, его мотивы неизвестны, сейчас преступника разыскивает полиция.