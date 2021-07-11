Названа предварительная причина появления крупных очагов природных пожаров под Челябинском

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Фото: ГУ МЧС России по Челябинской области
Причиной возникновения крупных очагов природных пожаров в Челябинской области могли стать сухие грозы. Об этом со ссылкой на правоохранительные органы региона сообщает ТАСС. Помимо этого, проверяется также версия человеческого фактора.
"Согласно предварительной версии, причиной возникновения очагов пожаров в районе населенных пунктов Джабык, Париж и Мочаги стало попадание молний в лесные насаждения во время сухих гроз", – говорится в сообщении.
Из-за шквалистого ветра огонь перекинулся на населенные пункты. В наибольшей степени пострадал поселок Джабык. Пожар уничтожил 40 домов. Погиб один местный житель.
Пожары имели характер огненного шторма, температура горения достигала свыше 700 градусов, а скорость распространения составила 150 метров в минуту. Сообщается, что сейчас ситуация взята под контроль, угрозы населенным пунктам нет.
О ситуации с природными пожарами в Челябинской области губернатор Алексей Текслер доложил Владимиру Путину. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, главе региона было поручено подготовить предложения по восстановлению пострадавшего из-за стихии жилья граждан. Поручения получили также в правительстве, администрации президента и управлении делами Кремля.
В Челябинской области площадь пожаров выросла до 14 тысяч гектаров
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