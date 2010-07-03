Пожар на участке газопровода в Мытищах сняли с коптера

Пожар на территории газопровода в Мытищах локализован на площади 800 квадратных метров, передает РИА Новости со ссылкой на МЧС РФ.

Ему присвоили третий ранг сложности. Факел на территории газопровода потушен. Число пострадавших увеличилось до 11.

По предварительным данным, причиной ЧП мог стать взрыв. Ситуацию взял на личный контроль губернатор Московской области Андрей Воробьев. Сергей Собянин заявил, что на место направили дополнительно 50 единиц техники. Нарушения электроснабжения потребителей в результате пожара на данный момент нет, отметили в компании "Россети Московский регион".

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