Ракетная опасность объявлена в Белгороде и Белгородском районе

Фото: ТАСС/Николай Гынгазов

Сигнал ракетной опасности запустили в Белгороде и Белгородском районе. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

Он призвал местных жителей спуститься в подвал и оставаться там до получения сигнала об отбое ракетной опаности.

Ранее четыре человека подорвались на мине в городе Шебекино Белгородской области. Из них трое бойцов самообороны и один сотрудник телеканала "Россия 24".

До этого три человека получили ранения во время украинского обстрела города Шебекино. Всех раненых госпитализировали в больницу. Кроме того, при обстреле оказалась повреждена линия электропередачи.