В турецкой Анталье произошло землетрясение

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В турецком курортном городе Анталья произошло землетрясение. Об этом сообщается на сайте Управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций республики.

Отмечается, что подземный толчок был зафиксирован в 05:05 утра по московскому времени. Магнитуда составила 4,1. Очаг располагался в Средиземном море на глубине 14,2 километра.

Ранее землетрясение магнитудой 5,3 произошло на юге Грузии около границы с Арменией. Эпицентр находился в 23 километрах к юго-западу от города Дманиси и в 11 километрах от села Самеба. Очаг залегал на глубине 9 километров.

До этого землетрясение магнитудой 4,8 произошло неподалеку от кипрского города Пафос. Подземный толчок зафиксировали на глубине 17 километров в Средиземном море. Сейсмособытие ощутили и жители некоторых других населенных пунктов острова.