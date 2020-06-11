Мотоциклист ДПС пострадал в аварии на западе Москвы

Легковой автомобиль столкнулся со служебным мотоциклом ДПС на Мосфильмовской улице, сообщает телеграм-канал "Дептранс. Оперативно".

В результате происшествия пострадал сотрудник полиции. Обстоятельства ДТП выясняются.

Ранее стало известно, что три автомобиля столкнулись на Волоколамском шоссе. Согласно предварительным данным, в результате происшествия есть пострадавшие.

До этого крупная авария произошла на Звенигородском шоссе. В результате дорожного инцидента пострадали два человека: водитель и пассажир такси.