В порту Санкт-Петербурга таможенники изъяли 400 кг кокаина

Таможенники в Санкт-Петербурге изъяли в прибывшем из Эквадора контейнере с рыбными консервами 400 килограммов кокаина. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-бюро Федеральной таможенной службы (ФТС).
При вскрытии контейнера были обнаружены полимерные мешки с килограммовыми брикетами с порошковым веществом белого цвета. Исследование подтвердило, что вещество является кокаином. При обыске было обнаружено и изъято 2,5 миллиона доз наркотиков стоимостью около 4,5 миллиарда рублей.
В настоящее время по факту обнаружения запрещенных веществ таможенники и полицейские выясняют, кто участвовал в контрабандной схеме.
Ранее сотрудники полиции задержали в поселке Развилка Ленинского района 41-летнего уроженца одной из республик Средней Азии по подозрению в незаконном обороте наркотиков. При досмотре у мужчины обнаружили два свертка из прозрачного полимерного материала с веществом в виде порошка и комков.
В ходе обыска в жилом помещении задержанного были изъяты пластиковый контейнер и два пакета с аналогичным веществом, которое оказалось героином массой более 1,7 килограмма.
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