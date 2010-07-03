Более 1,7 кг героина изъяли у приезжего в Подмосковье

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Сотрудники полиции задержали в поселке Развилка Ленинского района 41-летнего уроженца одной из республик Средней Азии по подозрению в незаконном обороте наркотиков.

Как сообщили в управлении МВД по области, при досмотре у мужчины обнаружили два свертка из прозрачного полимерного материала с веществом в виде порошка и комков.

В ходе обыска в жилом помещении задержанного были изъяты пластиковый контейнер и два пакета с аналогичным веществом, которое оказалось героином массой более 1,7 килограмма.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемого заключили под стражу, передает Агентство "Москва".

Ранее стало известно, что в России могут ввести принудительное обследование на наркотики во время ежегодной диспансеризации.