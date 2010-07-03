Торговца наркотиками в РФ впервые приговорили к пожизненному

Фото: МВД РФ

В РФ впервые вступил в силу пожизненный приговор за торговлю наркотиками. Об этом говорится на сайте МВД России.

Осужденный – гражданин Таджикистана Шерали Табаров. Еще в 2017 году Московский областной суд приговорил его к пожизненному сроку. Сторона защиты обжаловала это решение, а в 2019 году Верховный суд постановил оставить приговор без изменений, и он вступил в силу.

Ранее Табарова уже судили в России. В 2003 году Инзенский районный суд Ульяновской области приговорил его к 10 годам за незаконный оборот наркотиков. После этого по запросу властей Таджикистана его экстрадировали на родину. Отбыв наказание, Табаров решил вернуться в Россию. Для этого он использовал поддельный паспорт.

С 2013 по 2015 год Табаров и сообщники организовали поставки 700 килограммов героина из Средней Азии в Россию. По версии следствия, они ввезли в Россию четыре крупные партии героина – от 105 до 190 килограммов – и еще несколько мелких, весом до 20 килограммов. Суммарный вес партий наркотика превысил 696 килограммов.

Еще 14 руководителей и участников банды получили от шести до 23 лет.

Ранее сообщалось, что в Белоруссии задержали россиянку, которая перевозила более 100 килограммов экстази и гашиша в автомобиле Chrysler. Это крупнейшая за 25 лет партия наркотиков в стране. 38-летнюю женщину остановили для досмотра в пункте пропуска Домачево на границе с Польшей. В машине обнаружили тайники, открыть которые можно было с помощью электромагнитного замка.

