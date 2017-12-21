Мособлсуд впервые в России приговорил наркоторговца к пожизненному сроку

21 декабря, 16:27
Фото:ТАСС/Интерпресс/Александр Тарасенков
Мособлсуд впервые в России приговорил к пожизненному заключению мужчину за контрабанду наркотиков.
Осужденным стал гражданин Таджикистана Шерали Табаров, сообщает Агентство "Москва". На пожизненном сроке настаивала прокуратура, остальные же фигуранты дела получили сроки от шести до 25 лет колонии строгого режима.
По версии следствия, с 2012 по 2015 год Табаров координировал сбыт героина из Таджикистана и Афганистана в Россию. В 2003 году его приговаривали к 10 годам лишения свободы за подобное преступление. Мужчину по запросу Таджикистана экстрадировали на родину, там его через несколько лет освободили по амнистии.
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