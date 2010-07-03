Схрон оружия и наркотиков нашли у жителя Королева

Полицейские задержали 34-летнего жителя Королева, которого подозревают в незаконном хранении наркотиков и оружия. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на областной главк МВД.
Во время обысков у мужчины нашли 20 свертков с наркотическими веществами, контейнеры с таблетками, а также электронные весы. Экспертиза установила, что злоумышленник хранил марихуану, гашиш, амфетамин и спайс.
Кроме того, в доме подозреваемого обнаружили предметы, напоминающие выстрелы осколочной гранаты, банки с порохом, ружье, пистолет-пулемет "Кедр" и четыре оптических приспособления для прицеливания. Все это тоже отправили на экспертизу.
Против задержанного завели дела по статьям "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов", "Незаконное изготовление оружия", "Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов". Его заключили под стражу.
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