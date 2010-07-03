У жителя Фрязино изъяли арсенал огнестрельного оружия

Сотрудники полиции обнаружили и изъяли арсенал огнестрельного оружия и патроны у жителя подмосковного Фрязино. Об этом ТАСС сообщила официальный пресс-службы ГУ МВД по Подмосковью Татьяна Петрова.
"Сотрудниками уголовного розыска в одной из квартир на улице Нахимова во Фрязино задержан 48-летний местный житель, подозреваемый в незаконном хранении оружия. В ходе обыска по месту проживания злоумышленника полицейскими обнаружены и изъяты: 4 револьвера, пистолет "Хорхе", охотничье ружье отечественного производства, автомат Калашникова, 128 патронов различного калибра и приспособление для их изготовления", – сообщила она агентству.
63 изъятых патрона являются боеприпасами для нарезного огнестрельного оружия калибром 9 миллиметров, они пригодны для выстрела. Так показала экспертиза. В полиции уточнили, что исследование оружия и боеприпасов продолжается.
Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение оружия, боеприпасов". Максимальное наказание по данной статье – лишение свободы на срок до 8 лет.
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