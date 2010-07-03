Оружие и муляж гранаты изъяли на юго-востоке Москвы

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Полицейские задержали подозреваемого в незаконном хранении оружия на юго-востоке Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

Как рассказали в ведомстве Агентству "Москва", сотрудники полиции провели обыск в квартире на Шоссейной улице и обнаружили предметы, похожие на огнестрельное оружие, а также более 20 патронов различного калибра. Кроме того, по данным пресс-службы, были изъяты телефоны с проводами, муляж гранаты и шприцы, наполненные жидкостью. "Все изъятые предметы направлены на экспертизу для установления их принадлежности к оружию, боеприпасам и взрывчатым веществам", – отметили представители ведомства.

В ходе обыска был задержан 44-летний мужчина, добавили в столичном главке МВД. Против него возбудили уголовное дело о незаконном обороте оружия. В настоящее время подозреваемый находится под подпиской о невыезде.