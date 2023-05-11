Дело возбудили после гибели человека при пожаре в жилом доме в Раменском

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Московской области"

Следователи возбудили уголовное дело в связи с гибелью мужчины во время пожара в Раменском. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка СК РФ.

"Следственным отделом по городу Раменское ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту смерти мужчины (часть 2 статьи 109 УК РФ)", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время на месте происшествия работают специалисты ведомства, в том числе криминалисты, а также представители газовой службы. Позже будут назначены необходимые судебные экспертизы.

Расследование уголовного дела, установление обстоятельств и причин пожара контролирует прокуратура. Как рассказали в пресс-службе ведомства, сейчас на месте ЧП работает заместитель Раменского городского прокурора Роман Терентьев.

Ранее 11 мая сообщалось о взрыве газа в одном из жилых домов в Раменском. К разрушениям хлопок не привел, однако вызвал пожар на площади 32 квадратных метра, в результате которого погиб один человек.

Как уточнили в СК РФ по Московской области, инцидент произошел на третьем этаже жилого дома, расположенного на улице Коминтерна.