Тело мужчины обнаружили на севере Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Тело мужчины с признаками насильственной смерти обнаружили на Дмитровском шоссе на севере Москвы. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка СК РФ.

"Утром 11 мая 2023 года на участке местности, расположенного на Дмитровском шоссе в городе Москве, обнаружено тело мужчины 1996 года рождения с признаками насильственной смерти", – говорится в сообщении.

Отмечается, что по данному факту сотрудниками СК организована доследственная проверка. Сейчас специалисты осматривают место происшествия, принимают меры, направленные на установление картины случившегося.

Ранее, 4 мая, тело женщины с признаками насильственной смерти нашли в доме на Лебедянской улице на юге Москвы. По факту происшествия следователи возбудили уголовное дело по статье об убийстве.

