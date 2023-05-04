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04 мая, 20:44

Происшествия

Уголовное дело возбудили по факту убийства женщины на юге Москвы

Фото: телеграм-канал "Столичный СК"

Нагатинский межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело по факту убийства женщины на юге Москвы. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного СК.

В ведомстве добавили, что дело завели по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации ("Убийство").

"В ходе осмотра места происшествия следователями и криминалистами столичного Следственного комитета обнаружены и зафиксированы следы борьбы. Назначена судебно-медицинская экспертиза", – уточнили в СК.

В настоящее время следователи устанавливают причастного к совершению убийства.

Ранее в столичном СК сообщили, что в доме на Лебедянской улице обнаружили труп женщины в четверг, 4 мая. На теле присутствуют следы насильственной смерти, в частности, ножевое ранение.

Специалисты по факту случившегося проводят доследственную проверка. Следователи и криминалисты выясняют обстоятельства произошедшего.

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