04 мая, 20:44Происшествия
Уголовное дело возбудили по факту убийства женщины на юге Москвы
Фото: телеграм-канал "Столичный СК"
Нагатинский межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело по факту убийства женщины на юге Москвы. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного СК.
В ведомстве добавили, что дело завели по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации ("Убийство").
"В ходе осмотра места происшествия следователями и криминалистами столичного Следственного комитета обнаружены и зафиксированы следы борьбы. Назначена судебно-медицинская экспертиза", – уточнили в СК.
В настоящее время следователи устанавливают причастного к совершению убийства.
Ранее в столичном СК сообщили, что в доме на Лебедянской улице обнаружили труп женщины в четверг, 4 мая. На теле присутствуют следы насильственной смерти, в частности, ножевое ранение.
Специалисты по факту случившегося проводят доследственную проверка. Следователи и криминалисты выясняют обстоятельства произошедшего.
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