Устроивший стрельбу в школе в Казани окончил это учебное заведение 4 года назад

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Один из мужчин, который устроил стрельбу в школе № 175 в Казани, окончил это учебное заведение четыре года назад, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в администрации школы.

По словам главы Татарстана Рустама Минниханова, устроившему стрельбу в школе 19 лет. На него официально зарегистрировано оружие.

Минниханов сообщил, что необходимую помощь окажут школе и семьям пострадавших при стрельбе в Казани.

"Сегодня большая трагедия для всей нашей республики, для нашей страны. Мы очень сожалеем, что так получилось", – сказал Минниханов.

Ранее правоохранители задержали юношу, устроившего стрельбу в школе № 175 в Казани. На место происшествия приехал президент Татарстана Рустам Минниханов.

Один из учеников школы рассказал, что о происшествии детей предупредил директор школы. По данным СМИ, нападавших в школе могло быть двое. Позднее МВД Татарстана опровергло эту информацию: ведомство сообщает, что у стрелка в школе не было пособников.

Прокуратура республики организовала проверку. На место ЧП направлены более 20 бригад скорой. Мэрия Казани сообщила, что после инцидента во всех учебных заведениях города были усилены меры безопасности.

После стрельбы в казанской школе ввели режим контртеррористической операции. МВД сообщает, что после задержания напавшего на школу в Казани в здании продолжаются оперативные действия.