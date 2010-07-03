Санитарный вертолет эвакуировал ребенка после ДТП на востоке Москвы

Фото: портал мэра и правительстваМосквы/Гришкин Денис

Санитарный вертолет эвакуировал ребенка, пострадавшего в ДТП на востоке столицы, сообщает Агентство "Москва".

ДТП произошло на улице Молостовых, 1Б. На борту пострадавшего сопровождала авиамедицинская бригада.

Московский авиационный центр располагает четырьмя санитарными вертолетами ВК117С-2. Два из них дежурят в аэропорту "Остафьево", третий располагается на вертолетной площадке при Филатовской больнице.

Еще один в с февраля начал вести круглосуточное дежурство при московской городской клинической больнице имени Юдина. Это событие вошло в число лучших городских новинок с начала года.