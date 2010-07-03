Водитель сбил пешехода на востоке Москвы

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На востоке столицы на улице Молостовых легковой автомобиль сбил пешехода, сообщает телеканал Москва 24. На месте происшествия работают сотрудники скорой помощи и полиции.

Обстоятельства аварии уточняются.