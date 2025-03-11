СК проверит сведения о воспитательнице в Сочи, окунувшей ребенка лицом в тарелку

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Следователи начали проверку после появления в Сети кадров, на которых видно, как воспитательница в детсаду в Адлерском районе Сочи окунула ребенка лицом в тарелку, а после забрала еду и столовые приборы из рук малыша. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону.

В рамках проверки следователи проведут мероприятия, которые позволят выявить обстоятельства произошедшего. По ее результатам будет принято процессуальное решение. Ход проверки находится на контроле в краевом следственном управлении.

Ранее жительница Омской области избила собственного 11-месячного сына, который испачкался золой в печке. По версии следствия, женщина, у которой уже была судимость за кражу, не менее трех раз избила ногой ребенка по телу.

В результате у мальчика, которого госпитализировали, были диагностированы переломы ребер и иные травмы. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью несовершеннолетнему. Женщину арестовали.

