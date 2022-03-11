Бывший коллега бизнесмена, открывшего стрельбу в Домодедове, рассказал о нем

17:32
Фото: телеграм-канал Baza
Бывший коллега бизнесмена Юрия Жорина, открывшего стрельбу в подмосковном Домодедове, назвал его выходцем из 90-х. Об этом сообщает "Газета.ру".
Мужчина рассказал, что в прошлом работал на Жорина. По его словам, у предпринимателя была специфичная манера ведения бизнеса.
"Нормальный мужик, обычный, ко мне он был адекватным всегда. Конечно, с приколами своими в манере ведения бизнеса. В личных отношениях это никак не проявлялось", – отметил он.
По его словам, Жорин осуществлял крупные проекты в микрорайоне Авиационном, в том числе построил большое бизнес-здание на въезде в микрорайон и "Торговый город".
"У него в свое время и видеостудия была, у него целое производство маркетингового контента было, когда этого еще ни у кого не было, у него это было хорошо налажено", – пояснил собеседник.
Бизнесмен открыл стрельбу из окна квартиры в подмосковном городе Домодедово 11 марта. По данным следствия, несколько выстрелов попали по припаркованным автомобилям.
Позже стало известно, что полицейские задержали предпринимателя. В результате оперативных действий мужчина был ранен в плечо.
Бизнесмен устроил стрельбу из окна многоэтажки в подмосковном Домодедове
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