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Происшествия

19:59

Супруга актера Владимира Долинского рассказала о своем самочувствии после ДТП

происшествия город

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

Супруга актера Владимира Долинского Наталья Волкова попала в ДТП. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Волкова уверяет, что чувствует себя хорошо.

"Да ничего страшного не произошло. Я была за рулем, сзади машина стукнула меня, ударила в бампер. Я себя хорошо чувствую, ничего такого не произошло", – рассказала она.

ДТП с участием четырех автомобилей произошло 11 марта на Большой Дорогомиловской улице на западе Москвы. За рулем одной из машин находилась Наталья Волкова.

Ранее на 41-м километре МКАД столкнулись четыре автомобиля, два из них – грузовики. В результате аварии пострадал один человек. Причины ДТП выясняются.

До этого авария с участием грузового автомобиля произошла на внешней стороне 74-го километра МКАД. Пострадал один человек. Затор растянулся на шесть километров.

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