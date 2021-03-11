Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

Четыре автомобиля столкнулись на 41-м километре МКАД. Об этом говорится в Telegram-аккаунте департамента транспорта.

"На 41-м километре МКАД столкнулись четыре автомобиля, два из них – грузовики. По предварительной информации, пострадал один человек", – говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что в районе аварии образовался затор длиной 3,7 километра. В настоящее время выясняются причины ДТП.

Ранее столкновение двух автомобилей произошло на Чертановской улице. В результате ДТП одна из машин вылетела на тротуар и перевернулась.

