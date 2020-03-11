СК проверит данные о невыплате фитнес-клубом зарплаты москвичке

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

Следователи проверят информацию о невыплате заработной платы москвичке, работавшей в одном из фитнес-клубов.

Как сообщила пресс-служба Следственного комитета (СК) по Москве, данные были изложены на федеральном телеканале.

В частности: из сюжета следует, что с жительницей столицы не заключили трудовой договор.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее полиция задержала клиента столичного фитнес-клуба по подозрению в кражах из раздевалки.