СК проверит данные о невыплате фитнес-клубом зарплаты москвичке

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина
Следователи проверят информацию о невыплате заработной платы москвичке, работавшей в одном из фитнес-клубов.
Как сообщила пресс-служба Следственного комитета (СК) по Москве, данные были изложены на федеральном телеканале.
В частности: из сюжета следует, что с жительницей столицы не заключили трудовой договор.
Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Ранее полиция задержала клиента столичного фитнес-клуба по подозрению в кражах из раздевалки.