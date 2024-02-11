Полиция задержала совершивших поджог квартиры на Лиговском проспекте в Петербурге

Фото: телеграм-канал "Mash на Мойке"

В Санкт-Петербурге задержали двух человек, устроивших поджог квартиры на Лиговском проспекте, в результате которого 10 февраля погиб 39-летний мужчина. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Как отметили в ведомстве, за совершенный поджог они получили вознаграждение в 60 тысяч рублей. Задержанными оказались двое мужчин 37 лет и 41 года. Поджог они совершили по указанию неизвестного, который пообещал им деньги.

В пресс-службе также отметили, что у дверей сгоревшей квартиры полицейские нашли фрагменты автомобильных покрышек. Следственными органами возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство).

Крупный пожар накануне случился во Фрунзенском районе Петербурга на Лиговском проспекте. В трехкомнатной квартире площадью 80 квадратных метров горела обстановка на общей площади 30 "квадратов".

Ранее в Москве полицейские задержали мужчину, который подозревается в поджоге машины, припаркованной на Кантемировской улице. Общая сумма причиненного ущерба превысила пять миллионов рублей.