Пожар на рынке в Кабардино-Балкарии полностью ликвидирован - МЧС

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Пожар на центральном рынке в городе Майском в Кабардино-Балкарской Республике ликвидирован. По уточненным данным, площадь пожара составила тысячу квадратных метров. Об этом сообщили в МЧС России.

В ведомстве отметили, что пожар на центральном рынке в Кабардино-Балкарии полностью ликвидирован на площади тысяча квадратных метров.

Крупный пожар начался утром в воскресенье, 11 февраля. В тушении было задействовано 42 специалиста и 10 единиц техники. Изначально сообщалось, что площадь пожара составила две тысячи квадратных метров.

Затем пожар удалось локализовать. Пожарные проводят разбор и проливку конструкций. Сообщается, что погибших и пострадавших в результате пожара нет.