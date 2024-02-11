На рынке в Кабардино-Балкарии ликвидировали открытое горение

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

На рынке в городе Майский в Кабардино-Балкарии спасателям удалось ликвидировать открытое горение. Об этом заявило МЧС России в своем телеграм-канале.

На данный момент, по информации ведомства, пожарные проводят разбор и проливку конструкций.

"Погибших и пострадавших нет, – уточнили в МЧС РФ.

Ранее ведомство заявляло, что 11 февраля в 9:10 по московскому времени в городе Майский произошел пожар на территории центрального рынка. Пожарные определили, что загорелась кровля торгового павильона на площади 2000 квадратных метров. Огонь локализовали в 9:50. В тушении пламени задействовано 42 человека и 10 единиц техники.



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