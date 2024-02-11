Следователи завели дело после ранения трех росгвардейцев при подрыве в Элисте

Фото: телеграм-канал "Следком Калмыкии"

Следственными органами Следственного комитета РФ по Калмыкии было возбуждено уголовное дело в связи с ранением сотрудников Росгвардии в результате повторного подрыва здания центра по оказанию психологической помощи. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Так, по информации следователей, дело завели по статье 317 УК РФ ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа").

Сейчас на месте нового подрыва задействованы сотрудники регионального следственного управления вместе с оперативными службами.

При этом в ведомстве уточнили, что пострадавшим сотрудникам Росгвардии сейчас оказывается необходимая медпомощь в больнице, куда их привезли после происшествия.

О взрыве в центре психологической помощи в Элисте стало известновечером 10 февраля. Тогда из-за этого инцидента экстренные службы заявляли об одном погибшем и двух раненых. При этом из здания успели эвакуировать 30 человек.

Следователи уже возбудили уголовное дело после первого взрыва. Тогда следователи сообщили, что мужчина, который находится на учете в психоневрологическом диспансере, пришел на прием в центр. Однако в ходе конфликта с работником центра он произвел подрыв взрывного устройства.

После этого появилась информация, что во время проведения следственных мероприятий в квартире подозреваемого три сотрудника Росгвардии получили ранения уже из-за нового взрыва неустановленного устройства, которое сработало в том же доме в Элисте.



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