СК опубликовал кадры с места взрыва в центре психологической помощи в Элисте

Фото: Следственный комитет РФ

Следственный комитет опубликовал кадры с места взрыва в центре психологической помощи в Элисте. Видео опубликовано в телеграм-канале регионального СК.

На кадрах можно увидеть, как сотрудники СК России фиксируют разрушения и фотографируют важные для следствия детали.

Старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Республике Калмыкия Тамара Эльдеева сообщила о возбуждении уголовного дела по факту происшествия. Согласно предварительным данным, мужчина, состоящий на учете в психоневрологическом диспансере, пришел в качестве клиента на прием в центр и подорвал там самодельное взрывное устройство. Подорвавший устройство погиб, двое человек пострадали.

Сообщается, что угрозы жизни двоим пострадавшим после подрыва в помещении центра по оказанию психологической помощи в Элисте нет. Пострадавшие сейчас находятся в отделение анестезиологии и реанимации