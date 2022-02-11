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происшествия

11 февраля, 18:00

СК проверит инцидент с ребенком, которому стало хуже после массажа в Москве

происшествия

Фото: телеграм-канал SHOT

Глава СК Александр Бастрыкин поручил московским следователям заняться инцидентом с пятилетним ребенком с ДЦП, которому стало хуже после массажа у врача-миолога. Об этом говорится на сайте Следственного комитета.

Накануне в СМИ появилась информация, что семейная пара заплатила 511 тысяч рублей массажисту за обещание вылечить их пятилетнего сына от ДЦП. Однако после массажа мальчику стало плохо.

В настоящее время обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее сообщалось, что столичная прокуратура начала проверку после гибели 37-летней пациентки в одной из частных клиник в Москве. Инцидент произошел в медучреждении, расположенном на улице Люсиновской. Женщина скончалась во время медицинской процедуры.

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