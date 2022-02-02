Врач скорой помощи из Иркутска предложил мальчику с переломом бедра допрыгать до машины

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Ученик одной из школ Иркутска сломал ногу, когда бежал по лестнице из столовой. Учителя вызвали скорую, однако приехавший врач заявил об отсутствии носилок и предложил мальчику самому допрыгать до машины. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".

Как рассказала мама школьника Вера Толстнева, фельдшер вколол ребенку обезболивающее и предположил, что у него ушиб бедра. Позднее выяснилось, что у врачей была сидячая каталка, которую они не предложили.

После рентгена в Ивано-Матренинской детской больнице выяснилось, что у ребенка осколочный перелом верхней части бедра со смещением. Врачи сделали операцию, поставили несколько шурупов и наложили гипс. Теперь ребенку предстоит долгое восстановление.

"Врачи говорят, что осколки могли образоваться в ноге сына как раз из-за неправильной транспортировки. Я звонила на станцию скорой помощи, рассказала о своих возмущениях работой скорой. Мне ответили, что фельдшер не посчитал, что это перелом, а рентгена в карете скорой нет, чтобы это подтвердить на месте", – рассказала женщина.

Данной ситуацией заинтересовалась городская прокуратура. Начата проверка, в ходе которой правоохранители дадут оценку действиям работников ОГУБЗ "Иркутская станция скорой медицинской помощи". По ее результатам будут приняты меры прокурорского реагирования.

Ранее сообщалось, что столичная прокуратура начала проверку после гибели 37-летней пациентки в одной из частных клиник в Москве. Инцидент произошел в медучреждении, расположенном на улице Люсиновской. Женщина скончалась во время медицинской процедуры.

