Врач скорой помощи из Иркутска предложил мальчику с переломом бедра допрыгать до машины

20:22
Фото: ТАСС/URA.Ru/Анна Майорова
Ученик одной из школ Иркутска сломал ногу, когда бежал по лестнице из столовой. Учителя вызвали скорую, однако приехавший врач заявил об отсутствии носилок и предложил мальчику самому допрыгать до машины. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".
Как рассказала мама школьника Вера Толстнева, фельдшер вколол ребенку обезболивающее и предположил, что у него ушиб бедра. Позднее выяснилось, что у врачей была сидячая каталка, которую они не предложили.
После рентгена в Ивано-Матренинской детской больнице выяснилось, что у ребенка осколочный перелом верхней части бедра со смещением. Врачи сделали операцию, поставили несколько шурупов и наложили гипс. Теперь ребенку предстоит долгое восстановление.
"Врачи говорят, что осколки могли образоваться в ноге сына как раз из-за неправильной транспортировки. Я звонила на станцию скорой помощи, рассказала о своих возмущениях работой скорой. Мне ответили, что фельдшер не посчитал, что это перелом, а рентгена в карете скорой нет, чтобы это подтвердить на месте", – рассказала женщина.
Данной ситуацией заинтересовалась городская прокуратура. Начата проверка, в ходе которой правоохранители дадут оценку действиям работников ОГУБЗ "Иркутская станция скорой медицинской помощи". По ее результатам будут приняты меры прокурорского реагирования.
Ранее сообщалось, что столичная прокуратура начала проверку после гибели 37-летней пациентки в одной из частных клиник в Москве. Инцидент произошел в медучреждении, расположенном на улице Люсиновской. Женщина скончалась во время медицинской процедуры.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: