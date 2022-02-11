Спасатели нашли тело второго погибшего при крушении Ан-2 на Камчатке

Фото: ГУ МЧС и ЦОД

Найдено тело второго погибшего при крушении Ан-2 на Камчатке. Об это пишет РИА Новости, ссылаясь на заявление регионального главка МЧС.

"Второго нашли, не выжил", – подтвердили в ведомстве.

О крушении самолета стало известно ранее. Трагедия произошла при взлете на расстоянии одного километра от взлетной полосы села Северные Коряки.

По данным МЧС, на борту на момент крушения находились два человека. Никто не выжил.

После падения самолета на месте происшествия возник пожар. Его площадь составила 100 квадратных метров.