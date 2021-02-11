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Происшествия

17:23

В Подмосковье завели дело после гибели рабочих

происшествия регионы

Фото: СК РФ

Следователи завели уголовное дело после обнаружения тел пяти рабочих в Солнечногорском районе в деревне Болкашино. Об этом сообщается на сайте СК РФ по Московской области.

"На площадке вблизи деревни Болкашино городского округа Солнечногорск 11 февраля утром один из мужчин обнаружил своих напарников без признаков жизни и незамедлительно вызвал бригаду скорой помощи. Приехавшие врачи констатировали смерть пяти человек", – говорится в сообщении Следственного комитета.

Как рассказал эксперт, причиной смерти могло стать отравление угарным газом. Следователи выяснили, что теплоснабжение бытовки осуществлялось за счет газовой горелки, которую подключили к переносному газовому баллону.

По данным СК, в бытовке были три пустые бутылки из-под спиртного. В результате будет проверяться версия, связанная с отравлением спиртным.

В настоящий момент назначено пять судебно-медицинских экспертиз, а также допрошены работники площадки.

Ранее уголовное дело возбудили по факту гибели семьи в Щелкове от отравления газом.

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