Уголовное дело возбудили по факту гибели семьи в Щелково от отравления газом

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Следователи возбудили уголовное дело после смерти трех человек, которые отравились газом в квартире в подмосковном Щелково. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам")", – заявила старший помощник руководителя Главного следственного управления (ГСУ) СК России по Московской области Ольга Врадий.

Согласно информации следствия, погибшие – двое супругов и их пятилетней сын. Уточняется, что отец семьи звонил в службу скорой помощи и сообщил о плохом самочувствии и о запахе газа в квартире утром воскресенья, 7 февраля. Прибывшие на место экстренные службы обнаружили тела троих погибших и 14-летнюю девушку без сознания. Ее оперативно госпитализировали.

На месте происшествия продолжают работать криминалисты и эксперты газовой службы. По факту произошедшего также инициировали проверку в региональной прокуратуре.