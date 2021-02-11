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Происшествия

07:23 (обновлено 11.02.2021 11:36)

Пожар произошел в ангаре с лакокрасочными материалами в Малаховке

происшествия пожар

Фото: 50.mchs.gov.ru

Пожар произошел в ангаре с лакокрасочными материалами в подмосковной Малаховке, передает телеканал Москва 24 со ссылкой на МЧС.

Общая площадь пожара составляет 200 квадратных метров. По предварительным данным, внутри ангара также находятся газовые баллоны.

Информации о пострадавших не поступало. В настоящий момент на месте происшествия находятся пожарные. Специалисты выясняют причины возгорания.

В МЧС сообщили ТАСС, что возгорание удалось локализовать в 7:16, а спустя 11 минут (7:27) оно было полностью ликвидировано. Здание находится по адресу улица Лесопитомник, дом 1.

Накануне в Выборгском районе Санкт-Петербурга произошел пожар в производственном цеху площадью 1,5 тысячи квадратных метров, огонь охватил все здание. Оно находится по адресу Выборгское шоссе, дом 232.

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