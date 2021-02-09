Пожар произошел в жилом доме на северо-западе Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

На северо-западе Москвы произошел пожар. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МЧС РФ.

"Информация о пожаре на улице Народного Ополчения, доме 52, корпусе 2, поступила в 19:07. В квартире на пятом этаже произошло возгорание", – говорится в сообщении.

Как сообщили агентству в экстренных службах, в результате инцидента погиб мужчина, четверо детей госпитализированы.

Ранее сообщалось, что один человек погиб в результате пожара в доме в столичном районе Лианозово. Ликвидацией пожара занимались 11 единиц техники и 42 человека. В ходе тушения из квартиры были спасены пять человек.