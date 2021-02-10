Пожар произошел в производственном цеху на севере Петербурга

Фото: МЧС России

В Выборгском районе Санкт-Петербурга произошел пожар в производственном цеху площадью 1,5 тысячи квадратных метров, огонь охватил все здание. Об этом сообщается на сайте городского главка МЧС.

Информация о пожаре по адресу Выборгское шоссе, дом 232, поступила в ведомство в 10:00. По данным МЧС, горит здание цеха деревообработки.

"Размеры здания – 15х100 метров, высота – 8 метров. Горит по всей площади. Есть угроза распространения на соседнее, административное здание. Ранг пожара был повышен до номера 2", – говорится в сообщении.

Ранее пожар произошел на складе в районе Южное Бутово. Как сообщили в МЧС по Москве, огонь распространился в здании на улице Синельниковской, доме 1А. Площадь возгорания составила 400 квадратных метров. Сведений о пострадавших не поступало.