Капитанам столкнувшихся в Таиланде катеров предъявили обвинения

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Капитанам двух катеров, которые столкнулись в морском канале у берега острова Пхукет, предъявили обвинения в неосторожном вождении транспортного средства, повлекшим сметь двух или более человек. Об этом сообщает РИА Новости.

"Суд арестовал обоих капитанов, им были предъявлены обвинения в неосторожном вождении транспортного средства, повлекшем смерть и физические травмы у других лиц", – заявил информагентству источник в управлении полиции провинции Пхукет.

Столкновение двух плавсредств произошло в понедельник, 10 февраля. В результате аварии пострадали 20 человек, 2 человека погибли – 12-летний мальчик и 6-летняя девочка. Как заявил генконсул РФ в Таиланде Владимир Соснов, в одном из катеров было 36 россиян и 3 члена экипажа.

Кроме того, дипломат подтвердил информацию о предъявлении обвинения капитанам катеров. Он уточнил, что на данный момент мужчин отпустили под залог. Данная мера действительна на время следствия.

Согласно законодательству Таиланда, за неосторожное вождение транспортного средства, повлекшее смерть человека, гражданина могут отправить в тюрьму сроком до 10 лет или приговорить к выплате штрафа в размере до 20 тысяч таиландских бат.

Во вторник, 11 февраля, стало известно, что власти Таиланда выплатят семье двух погибших детей 140 тысяч долларов. В эту сумму включены компенсации от министерства туризма страны, страховые выплаты и деньги от местных таиландских фондов.

