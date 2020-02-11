Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

В мире

18:26

Капитанам столкнувшихся в Таиланде катеров предъявили обвинения

происшествия за рубежом

Фото: телеграм-канал Mash

Капитанам двух катеров, которые столкнулись в морском канале у берега острова Пхукет, предъявили обвинения в неосторожном вождении транспортного средства, повлекшим сметь двух или более человек. Об этом сообщает РИА Новости.

"Суд арестовал обоих капитанов, им были предъявлены обвинения в неосторожном вождении транспортного средства, повлекшем смерть и физические травмы у других лиц", – заявил информагентству источник в управлении полиции провинции Пхукет.

Столкновение двух плавсредств произошло в понедельник, 10 февраля. В результате аварии пострадали 20 человек, 2 человека погибли – 12-летний мальчик и 6-летняя девочка. Как заявил генконсул РФ в Таиланде Владимир Соснов, в одном из катеров было 36 россиян и 3 члена экипажа.

Кроме того, дипломат подтвердил информацию о предъявлении обвинения капитанам катеров. Он уточнил, что на данный момент мужчин отпустили под залог. Данная мера действительна на время следствия.

Согласно законодательству Таиланда, за неосторожное вождение транспортного средства, повлекшее смерть человека, гражданина могут отправить в тюрьму сроком до 10 лет или приговорить к выплате штрафа в размере до 20 тысяч таиландских бат.

Во вторник, 11 февраля, стало известно, что власти Таиланда выплатят семье двух погибших детей 140 тысяч долларов. В эту сумму включены компенсации от министерства туризма страны, страховые выплаты и деньги от местных таиландских фондов.

Бастрыкин взял на контроль расследование гибели российских детей в Таиланде

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика