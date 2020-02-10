Челябинские власти помогают семье погибших в Таиланде детей

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Министерство социальных отношений Челябинской области помогает в общении со страховой компанией семье, в которой двое детей погибли при столкновении катеров в Таиланде. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министра социальных отношений региона Ирину Буторину.

"Компания готова выполнить все обязательства по страховке. В настоящее время ждем подтверждения от страховой компании, которая утверждает, что покроет все расходы, в том числе по доставке (тел) детей в Российскую Федерацию. При возникновении сложностей мы окажем всю необходимую поддержку", – сказала Буторина.

Она добавила, что двое детей из России приехали на отдых из Челябинска. Министерство уже вышло на связь с дядей детей. По словам Буториной, дети находились на отдыхе с бабушкой и дедушкой.

Трагедия произошла в понедельник, 10 февраля. Два скоростных катера столкнулись в канале, связывающем две основные гавани Пхукета с заливом на восточной стороне острова. В результате аварии скончались два ребенка. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

Генконсул Владимир Соснов сообщил, что на катере, перевозившем российских туристов, было 36 россиян и три члена экипажа. При столкновении пострадали 20 туристов из России.

В Ассоциации туроператоров отметили, что госпитализированы были двое россиян. По словам исполнительного директора страховой компании ERV Юлии Алчеевой, речь идет о бабушке и дедушке погибших детей. Оба случая были признаны страховыми, последуют соответствующие выплаты. Другие пострадавшие россияне в страховые компании не обращались.