Таиланд выплатит семье погибших детей более 140 тыс долларов

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Таиланд выплатит семье двух российских детей, погибших в столкновении катеров у острова Пхукет, 140 тысяч долларов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на генерального консула РФ на острове Владимира Соснова.

По его словам, вице-губернатор провинции Пхукет Супот Ротрыанг На-Нонгкхай во вторник во время совещания назвал сумму выплат семье. Соснов уточнил, что за каждого погибшего ребенка полагается около 73,3 тысячи долларов.

Отмечается, что сумма выплаты построена из компенсаций от министерства туризма Таиланда, страховых выплат, компенсаций от различных фондов, связанных с туризмом, и других таиландских организаций.

Ранее министр социальных отношений Челябинска Ирина Буторина заявила, что двое детей из России приехали на отдых из Челябинска. Министерство уже вышло на связь с дядей детей. По словам Буториной, дети находились на отдыхе с бабушкой и дедушкой.

Она отметила, что министерство помогает семье в общении со страховой компанией, которая утверждала, что покроет все расходы. Буторина добавила, что в случае трудностей они готовы оказать любую помощь.

Трагедия произошла в понедельник, 10 февраля. Два скоростных катера столкнулись в канале, связывающем две основные гавани Пхукета с заливом на восточной стороне острова. В результате аварии скончались два ребенка. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

Генконсул сообщил, что на катере, перевозившем российских туристов, было 36 россиян и три члена экипажа. При столкновении пострадали 20 туристов из России.

В Ассоциации туроператоров отметили, что госпитализированы были двое россиян. По словам исполнительного директора страховой компании ERV Юлии Алчеевой, речь идет о бабушке и дедушке погибших детей.

