Летевший в Симферополь самолет вернулся в Домодедово по техпричинам

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Пассажирский самолет Airbus А321, вылетевший из Москвы в Симферополь, вернулся в Домодедово по техническим причинам, сообщили ТАСС в экстренных службах.

По словам собеседника агентства, на борту сработал датчик отказа системы кондиционирования. Посадка прошла в штатном режиме.

Рейсом в Симферополь летели более 140 человек, никто из них не пострадал.

Ранее из-за технических проблем в аэропорт вылета вернулся самолет авиакомпании S7 Airlines, летевший в Москву из Новосибирска.