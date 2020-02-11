Летевший в Симферополь самолет вернулся в Домодедово по техпричинам

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Пассажирский самолет Airbus А321, вылетевший из Москвы в Симферополь, вернулся в Домодедово по техническим причинам, сообщили ТАСС в экстренных службах.
По словам собеседника агентства, на борту сработал датчик отказа системы кондиционирования. Посадка прошла в штатном режиме.
Рейсом в Симферополь летели более 140 человек, никто из них не пострадал.
Ранее из-за технических проблем в аэропорт вылета вернулся самолет авиакомпании S7 Airlines, летевший в Москву из Новосибирска.