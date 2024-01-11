Семья медиков из Москвы погибла в ДТП на трассе М-11 в Новгородской области

Фото: телеграм-канал "На видео видно"

Семья медиков из Москвы погибла в результате массовой аварии на трассе М-11 "Нева" в Новгородской области. Их ребенка – двухлетнего мальчика – возьмет под опеку его бабушка. Об этом пишет Агентство "Москва" со ссылкой на уполномоченного по правам ребенка в столице Ольгу Ярославскую.

Она уточнила, что ребенок не пострадал. Его обследовали врачи и не зафиксировали ни одной травмы. На данный момент он находится с бабушкой, она забрала его. Ей помогают как можно быстрее оформить опеку над мальчиком.

"Органы социальной защиты оказывают всестороннюю помощь семье", – подчеркнула детский омбудсмен.

В какой больнице работали погибшие медики, она не уточнила.

ДТП произошло в понедельник, 8 января. Изначально сообщалось, что на трассе столкнулись 30 машин, однако позже стало известно, что в результате аварии было оформлено около 17 ДТП с участием 66 машин.

СУ СК России по региону возбудило уголовное дело по статье "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей".

В результате происшествия пострадали 16 человек, еще четверо погибли, в их числе – один ребенок.

Позднее стало известно, что причиной аварии стал легковой автомобиль Chery, которым управлял 70-летний житель города Коврова. Машина потеряла управление и столкнулась с металлическим ограждением.

Движение на М-11 восстановили после массового ДТП в Новгородской области