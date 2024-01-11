В столкновении минивэна с фурой под Пензой погибли граждане Узбекистана

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В столкновении с участием минивэна и грузовика в Пензенской области погибли граждане Узбекистана. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

По информации ведомства, минивэн JAC M3 имел иностранный регистрационный номер на транспортном средстве.

Сейчас на месте происшествия находятся заместитель прокурора региона Евгений Новиков и Нижнеломовский межрайонный прокурор Андрей Ярош для установления причин ДТП и контроля действий сотрудников полиции и аварийно-спасательных служб.

Авария произошла утром 11 января на 504-м километре федеральной трассы "Урал". В МВД сообщили, что водитель минивэна выехал на встречную полосу и врезался в грузовик.

Изначально в ведомстве заявили о гибели семи человек, которые находились в минивэне, а также о двух пострадавших. Позднее в СМИ появилась информация, что один пострадавший скончался в машине скорой помощи, после чего число жертв возросло до восьми. Еще одного человека госпитализировали в тяжелом состоянии.

СУ СК РФ по Пензенской области возбудило уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".



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