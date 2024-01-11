11 января, 07:41Происшествия
Семь человек погибли из-за столкновения минивэна и фуры в Пензенской области
Фото: телеграм-канал "ПензаВзгляд | Новости"
Минивэн столкнулся с грузовиком на трассе М-5 "Урал" в Пензенской области. Об этом заявили на сайте "МВД-медиа".
Авария произошла 11 января примерно в 03:00 на 504-м километре трассы. По информации ведомства, мужчина 1981 года рождения, который ехал на минивэне в сторону Москвы, выехал на встречную полосу и врезался в грузовик. В результате ДТП погибли семь человек, которые находились в минивэне, а также двое пострадали.
На месте происшествия сейчас работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. В ликвидации последствий аварии было задействовано шесть человек и две единицы техники.
Ранее сообщалось, что на перегоне Лена – Янталь в Иркутской области произошло столкновение поезда и грузовика. Никто не пострадал в результате происшествия, а движение на пути было спустя время восстановлено.
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