Поезд и грузовик столкнулись на перегоне Лена – Янталь в Иркутской области

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Столкновение поезда и грузовика произошло на перегоне Лена – Янталь в Иркутской области. Восточно-Сибирская транспортная прокуратура рассказала о происшествии в своем телеграм-канале.

"Произошло столкновение грузового поезда и грузового автомобиля с полуприцепом. Пострадавших нет, движение по указанному участку пути в настоящий момент восстановлено", – сообщается в публикации.

По информации надзорного ведомства, водитель грузовика допустил выезд на железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора, в результате чего и произошло столкновение. Прокуратура организовала проверку.

Ранее в Ульяновской области столкнулись пассажирский поезд Пермь – Адлер и стоящий маневровый тепловоз. В РЖД рассказали, что машинист успел экстренно затормозить, однако столкновения избежать не удалось. В результате происшествия схода подвижного состава не выявили.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин уточнил, что за помощью к медикам обратились 25 человек. По его словам, серьезно пострадавших нет. В региональном Минздраве также добавили, что пассажиров, которым требуется экстренная помощь, не зафиксировали.



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